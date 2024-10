Scazzottata all’esterno di un bar a Villasor. Coinvolti nella rissa un uomo del posto (D.P., 46 anni) e un marocchino che fa parte di una famiglia della zona (A.L. di 41 anni).

I due si sono vicendevolmente provocati. Risultato diversi traumi al volto per entrambi con prognosi di 30 giorni presso gli ospedali Brotzu di Cagliari e Policlinico di Monserrato.

L'italiano, in particolare, ha riportato una importante lesione a un occhio. Si tratta di una lite per futili motivi, i due non si conoscevano. Al termine degli accertamenti dell’Arma sono stati entrambi denunciati per lesioni aggravate, con riserva di presentazione querele.