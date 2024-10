Non si placano le sanzioni della Polizia locale di Sassari. Per il terzo giorno di fila, sono 11 le multe emesse dagli agenti. Ancora una volta, fanno sapere dal Comando, si tratta di persone che viaggiano nella stessa auto per la spesa. È il caso di tre persone che, riferiscono gli agenti, hanno fatto 55 chilometri per venire a Sassari per commissioni.

Sanzionati anche tre giovani, fermati in tre punti diversi della città, in giro senza una valida motivazione, e un runner in tenuta sportiva completa che si faceva la corsetta

Oggi e domani la Polizia locale effettuerà un presidio nella struttura di san Camillo, dove il servizio Igiene Pubblica della Assl eseguirà una serie di tamponi, mentre saranno intensificati i controlli a Pasqua e Pasquetta, anche con agenti in borghese. controlli si concentreranno anche nelle zone dell'agro e delle campagne, oltre a quelle aree del Sassarese.