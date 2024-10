Anche il gruppo consiliare del Partito Democratico ha deciso di presentare una mozione a seguito della denuncia di due giorni fa del leader di Unidos, Mauro Pili, che in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha portato l’attenzione sul fatto che “Stanno nascondendo sottoterra i fanghi fognari arrivati a Magomadas da mezza Italia”.

Nella mozione, che vede come primo firmatario Giuseppe Meloni, i dem chiedono di “Valutare la possibilità di impedire l'ingresso in Sardegna di rifiuti e fanghi di depurazione provenienti da altre regioni, ad assicurare che tali conferimenti non incidano sui livelli di autosufficienza delle discariche della nostra Regione rispetto all’ordinario smaltimento dei rifiuti, a garantire che vengano effettuati gli opportuni controlli circa la natura, la provenienza e il rispetto dei parametri di legge di tutti i rifiuti extra regionali e ad intraprendere, infine, apposite azioni volte a disporre e a verificare che i fanghi di depurazione, compresi quelli prodotti in Sardegna, non possano essere "sparsi" nei campi della nostra Isola”.