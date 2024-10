Qualche giorno fa delle famiglie Rom hanno occupato degli stabili Rai in località Cortexandra a Sestu. Pronta la denuncia di residenti e della stessa Rai e pronto l'intervento delle Forze dell'ordine. Queste ultime però si sono limitate a identificare gli occupanti. Perché?

Il deputato di Fratelli D’Italia, Salvatore Deidda, ha preso spunto dalla vicenda paradossale che ha allarmato il comitato popolare della frazione, dove emergono paure che diventi l'ennesimo centro occupato: “A Cagliari sembra che stia diventando una moda occupare stabili pubblici – dice - tanto non accade niente. Tutto questo sotto un’unica regia? Ovviamente non ci sono azioni penali né sgombri nonostante occupare immobili pubblici sia un reato che impone una azione obbligatoria. Ora però depositerò una interrogazione rivolta al Ministro Salvini per informarlo e chiedergli quando e come bisogna intervenire in caso di occupazioni di beni pubblici e le responsabilità di amministratori e dirigenti che favoriscano tale azione ma non è questo il caso specifico”.