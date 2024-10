“L'Amministrazione comunale nei giorni scorsi ha incontrato il presidente dell'associazione L'Approdo Onlus, che in città si occupa di assistenza alle famiglie in difficoltà. Alla presenza del sindaco Mario Bruno, dell'assessore ai Servizi Sociali Nina Ansini, e del dirigente di settore, Giansalvo Mulas, si sono affrontate tutte le difficoltà attualmente incontrate dall'associazione dando ampie garanzie circa l'imminente pubblicazione del bando per il conferimento di contributi economici e sgravi a favore di Onlus e associazioni di volontariato che operano nell'ambito socio-assistenziale del territorio comunale. Si tratterà di un sostegno concreto rivolto agli attori sociali che realizzano attività volte a prevenire e rimuovere situazioni di particolare bisogno o emergenza rivolte a fasce disagiate della popolazione, concorrendo alla crescita di una solidarietà sociale e alla costruzione di una rete di risposte pubbliche e del privato sociale”. E’ quanto comunica il Comune di Alghero attraverso una nota stampa.

Il costante punto di riferimento dell’ Associazione è Efisio Ganau: “Senza un aiuto concreto da parte dell’amministrazione comunale questa associazione chiuderà perché il servizio non potrà essere più svolto in quanto mancano gli elementi primari come, ad esempio fondi per l’affitto dei locali , carburante, assicurazione mezzi, buste e energia elettrica”. L’associazione aiuta 70 famiglie fornendo loro cibo e indumenti.

Dal primo gennaio sino al 10 ottobre di quest’anno, l’Associazione ha distribuito oltre 8.000 pacchi alimentari, pari a circa 24.000 pasti.

Il lavoro dell'associazione. Per saperne di più clicca qui: http://www.sardegnalive.net/it/video/la-mia-vita-per-gli-altri