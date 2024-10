Una famiglia olandese - padre, madre e due bambini - in vacanza in Sardegna, risulta irreperibile da ieri notte, a Lanaittu, nel Supramonte di Oliena. Le ricerche dei Vigili del fuoco sono partite intorno alle 22, dopo la segnalazione dei Carabinieri a cui si era rivolta una persona del posto, che ha notato un'auto parcheggiata da diversi giorni in una località impervia all'imbocco della strada per il Supramonte.

La persona avrebbe notato l'auto - risultata presa a noleggio da una ditta di Cagliari - parcheggiata sabato mattina, con la famiglia straniera vicino. Ieri ripassando sul posto ha rivisto la macchina, ma non la famiglia e ha dato l'allarme. I vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro, anche in assenza di una denuncia di scomparsa, hanno fatto partire la procedura di ricerca persone e allestito a Lanaittu un posto di comando avanzato con gli operatori specializzati.

E' in arrivo anche il Nucleo cinofili dei vigili del fuoco. L'ipotesi più probabile è che la coppia con i due bambini si sia trovata in difficoltà e non sia più riuscita a trovare la via del ritorno. La zona poi non è raggiungibile al cellulare: la ditta da cui la coppia ha preso la macchina a noleggio tenta di chiamarli da ieri, ma il telefono è isolato.