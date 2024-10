Si è presentato come operatore Sisal riuscendo, al telefono, a convincere la titolare di una ricevitoria di Villaperuccio ad effettuare tre ricariche "prova" da quasi mille euro, truffandola. I carabinieri di Santadi hanno denunciato un 62enne romano per truffa aggravata.

L'uomo, il 25 novembre dello scorso anno, ha telefonato alla ricevitoria presentandosi come operatore Sisal. Ha detto alla titolare di effettuare tre ricariche su carte prepagate "New Gift", promettendole che il denaro le sarebbe stato stornato poche ore dopo. La proprietaria, ignara di quanto le stava accadendo, ha effettuato le operazioni, accreditando sulla carta prepagata 2.968 euro, denaro che non ha più visto.

La donna ha presentato una denuncia ai carabinieri che, avviate le indagini, hanno rintracciato il truffatore, titolare della carta prepagata sulla quale erano confluiti i soldi. Dagli accertamenti è emerso che il 62enne, con la stessa tecnica, aveva già messo a segno truffe identiche a Cagliari, Vibo Valentia,, Catanzaro e Napoli.