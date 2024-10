Questa mattina, presso la Stazione Carabinieri di Sassari, è stata presentata una denuncia per truffa da parte di un’anziana donna che, poco prima, era stata contattata da un sedicente avvocato, il quale, dopo averle comunicato che il figlio era stato arrestato dai carabinieri, le ha chiesto 5.000 euro in contanti come cauzione per rilasciare il giovane.

Dopo alcuni minuti si è presentato presso l’abitazione della donna un individuo che, qualificatosi come un collaboratore dell’avvocato, è riuscito a farsi consegnare circa 2.000 euro in contanti, per poi dileguarsi nelle vie limitrofe.

Le indagini sono tuttora in corso ma, spiegano i militari del Comando provinciale dell’Arma di Sassari, l’episodio descritto è solo l’ultimo di una serie di truffe perpetrate in tutto il territorio nazionale. Dalle indagini sul fenomeno è emerso che i malviventi operano spesso in coppia mettendo a segno truffe come quella descritta oppure anche di altro genere

E' accaduto altre volte che i complici si qualificassero come appartenenti ai diversi corpi di polizia, come dipendenti comunali o di aziende che erogano servizi (luce, acqua, gas), per lo più senza mostrare segni distintivi, introducendosi all’interno delle abitazioni degli anziani per poi derubarli.

Nel caso in cui, spiegano i Carabinieri, qualcuno dovesse trovarsi in presenza di una condotta simile a quelle descritte è necessario chiamare immediatamente il numero d’emergenza 112 e denunciare l’accaduto.

Bisogna sempre tenere presente che gli appartenenti alle forze di polizia non richiedono cauzioni o denaro in contanti, indossano in genere l’uniforme ed hanno veicoli riconoscibili con scritte “CARABINIERI”, “POLIZIA DI STATO”, GUARDIA DI FINANZA” eccetera, o, se in abiti civili, sono dotati di appositi distintivi e documenti di riconoscimento.