Avrebbe dichiarato di pagare l'affitto di un terreno per far pascolare le sue bestie, ma solo per intascare i contributi regionali. La scoperta dei carabinieri che hanno denunciato un 61enne di Guspini, già noto alle forze dell'ordine, per "introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche".

L'indagine dei militari è scattata in seguito alla denuncia presentata da un proprietario di terreni che aveva scoperto come fosse stato registrato all'Agenzia delle Entrate un contratto di affitto di fondi rustici a suo nome e a sua insaputa, da parte del pastore 61enne.

L'indagato, mediante quel documento, aveva percepito dall'agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura contributi pubblici per quasi 18 mila euro, dal 2013 ad oggi.