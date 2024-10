I Carabinieri della Stazione di Calangianus hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Tempio Pausania nei confronti di Anna Piccinnu, 56enne, responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Sant’Antonio di Gallura, indagata per i reati di peculato e falsità materiale e ideologica commessa da Pubblico Ufficiale in atto pubblico.

Le indagini, coordinate dalla P.M. Elisabetta Atzori, avrebberp consentito di acquisire importanti indizi a carico della donna che, tra il gennaio 2012 e il marzo 2016, si sarebbe appropriata in più occasioni di somme di denaro per un ammontare complessivo di circa 36.000 euro.

Le condotte materiali imputabili alla donna concernerebbero la falsificazione di buste paga proprie e di altri dipendenti comunali, nonché di mandati di pagamento che le permettevano di attribuirsi retribuzioni per incarichi mai svolti o rimborsi per spese mai sostenute.