Avevano dichiarato un reddito inferiore a quello percepito oppure di essere disoccupati per ottenere l’esenzione dei ticket sanitari, ma sono stati scoperti dalle Fiamme Gialle di Bosa Marina. Nei guai sono finiti tre finti poveri di Macomer.

I finanzieri, come da loro riferito, hanno constatato che le autocertificazioni presentate per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario non erano corrispondenti alla reale posizione reddituale e patrimoniale del richiedente.

I responsabili, destinatari di una sanzione amministrativa pari sino al triplo del ticket evaso, dovranno anche rimborsare l’ASL di Nuoro del costo della prestazione non pagata.