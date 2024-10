La Compagnia della Guardia di Finanza di Nuoro continua l’attività di contrasto all’indebito ricorso all’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari da parte di coloro che pur dichiarando di averne diritto, risultano possedere redditi al di sopra dei limiti di legge.

Al termine di approfondite indagini, le Fiamme Gialle nuoresi hanno individuato otto beneficiari, residenti in vari comuni della provincia che, attraverso il meccanismo dell’autocertificazione, avevano falsamente attestato una situazione reddituale non corrispondente alla realtà, riuscendo così a sottrarsi, in tutto o in parte, al pagamento delle prestazioni sanitarie ricevute.

Nei confronti degli infedeli beneficiari sono state irrogate sanzioni per oltre 20 mila euro, nonché l’obbligo di rimborsare quanto indebitamente percepito.

Con quest’ultima operazione, sale a 38 il numero delle false dichiarazioni di esenzione scoperte dal Comando Provinciale barbaricino nei primi sei mesi del 2018 e i controlli continueranno al fine di garantire l’effettivo sostegno alle fasce più deboli della popolazione.