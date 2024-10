E’ stato fermato dai carabinieri in via Stazione a Tortolì per un normale controllo stradale e ha esibito ai militari la carta di circolazione con il tagliando della revisione falso, in quanto privo dei segni di anticontraffazione.

La denuncia è scattata per M.M., pregiudicato domiciliato a Triei.

Grazie al nuovo sistema di accesso remoto alle banche dati denominato “Odino”, le pattuglie riescono a verificare in tempo reale numerosi dati, riscontrando eventuali anomalie nei documenti dei mezzi che le autovetture dei carabinieri incrociano lungo la strada.