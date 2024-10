"Quasi novemila voti nonostante il boicottaggio pianificato dal Partito Democratico e dal sindaco Guido Tendas, ma la battaglia è solo all'inizio".

I promotori del referendum contro Abbanoa incassano la bocciatura della consultazione per il mancato raggiungimento del quorum, ma rilanciano la battaglia per far sì che la gestione del servizio idrico di Oristano venga tolta al gestore unico e restituita all'amministrazione comunale e mettono sul piatto gli 8.731 voti per il Sì (pari al 99,18 per cento) pronunciati dagli elettori favorevoli alla gestione diretta del servizio idrico contro i 72 No (pari allo 0,82 per cento) degli elettori che preferiscono restare con Abbanoa.

E a questo punto è facile ipotizzare che lo scontro sulla gestione del servizio idrico sarà uno dei temi centrali della imminente campagna elettorale per l'elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Anche perché il Comitato che ha promosso il referendum è stato sostanzialmente costituito e diretto dai consiglieri comunali della minoranza di centrodestra.