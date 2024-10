Una Fiat Combo rubata un mese fa a Nuoro è stata trovata questa mattina dagli agenti della Squadra mobile sulla vecchia Ss 129: l'auto, secondo i dirigenti della Polizia di Stato, è stata usata ieri mattina dai banditi per la fuga dopo il fallito assalto al portavalori della Vigilpol di Sassari sulla Ss 131 Dcn a tre chilometri da Nuoro.

La rapina è andata in fumo perché il blindato con i soldi è transitato sulla corsia opposta, in direzione Nuoro, mentre i banditi, invece, avevano sbarrato il passaggio sull'altra carreggiata.

Intanto continuano le battute degli agenti della Questura di Nuoro, coordinati dal vicequestore aggiunto, Fabrizio Mustaro, nelle campagne del Nuorese, alla ricerca dei malviventi che ieri hanno hanno anche esploso alcuni colpi con Kalashnikov e mitragliette.

I banditi hanno preparato con cura l'agguato: hanno bloccato un automobilista per utilizzare la sua Panda, che è stata bruciata, per sbarrare la strada e quindi hanno cosparso di chiodi le corsie della Ss 131.

Mentre barre chiodate sono state messe anche su un tratto della Ss 129, la Nuoro-Sassari parallela alla Ss 131, dove stamattina è stata ritrovata l'auto rubata usata dai banditi. Gli automobilisti per diverse ore sono rimasti bloccati sulla Ss 131 dal km 42 al km 50.

Non è stato reso noto l'importo di denaro trasportato dal furgone della Vigilpol (per un ufficio postale e grandi magazzini di Nuoro), ma gli investigatori smentiscono sia stato ingente, non è possibile infatti trasportare milioni di euro con un solo furgone dopo le direttive di prevenzione vigenti in Sardegna in seguito ai precedenti colpi messi a segno sempre ai portavalori.