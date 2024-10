Il verdetto, emesso dalla Corte d'Appello del Tribunale di Cagliari, sancisce il fallimento dell'azienda Keller Elettromeccanica, produttrice di carrozze ferroviarie e aveva lo stabilimento principale nell'isola, a Villacidro, e uno secondario in Sicilia, a Carini.

Respinto, dunque, il ricorso portato avanti contro la sentenza di primo grado da lavoratori, sindacati e Regione. La Corte ha stabilito che non esistono le condizioni per trovare una soluzione alla crisi aziendale che ha investito la Keller, inattiva ormai da cinque anni e finita in liquidazione giudiziale per mancanza di liquidità e deficit di cassa.

A Villacidro, così, perdono il posto 276 dipendenti. Per Mauro Pili, leader di Unidos, "Il fallimento della Keller è il fallimento della Regione e del Governo in una vertenza dove le istituzioni sono state incapaci di qualsiasi serio intervento per il salvataggio dell'azienda".