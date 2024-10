Il commando è entrato in azione questa mattina sulla Statale 131 Dcn, all’altezza di Oniferi.

I banditi hanno provato a bloccare il passaggio del furgone portavalori della Vigilpol con un camion e sparando contro il blindato, ma non sono riusciti nel loro intento.

Mentre era in corso la sparatoria, infatti, sulla 131 Dcn transitava un mezzo dei Carabinieri. I banditi a quel punto avrebbero sparato contro i militari dell’Arma e si sarebbero dati alla fuga.

Per sbarrare la strada e per rallentare l’inseguimento delle forze dell’ordine, i rapinatori avrebbero anche utilizzato l’auto di una ragazza per sbarrare la strada.

In tutto il territorio è caccia al commando.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri e la Polizia che hanno già avviato le indagini del caso.

La strada statale 131 Dcn è interrotta all'altezza del bivio di Oniferi, in direzione Nuoro, fra il km 38 e il km 41. La Polizia stradale sta deviando il traffico diretto verso Nuoro, mentre i carabinieri sono impegnati nei rilievi.

NOTIZIA IN CORSO DI AGGIORNAMENTO