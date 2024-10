Verranno utilizzati i falchi anche nelle città e nelle campagne sarde per scacciare piccioni e altri volatili che stanno causando problemi di vario tipo all’uomo. Decisione presa in seguito ad esperimenti ben riusciti anche nel resto d’Italia, e già visti in molte città mondiali.

La proposta è arrivata dall’assessora della Difesa dell’ambiente Donatella Spano, che afferma: «Abbiamo deciso di regolamentare, secondo precise linee guida e nel rispetto delle norme sul benessere animale, l’utilizzo dei rapaci per allontanare altri volatili per i possibili rischi sanitari. In alcuni periodi dell’anno risulta infatti eccessiva la presenza dell’avifauna che popola i nostri centri urbani in prossimità di luoghi sensibili come ospedali, scuole e case di riposo».

Anche nelle campagne i falchi avranno il loro impiego, infatti sono sempre di più gli agricoltori e gli allevatori che lamentano danni alle scorte di mangime, capannoni e campi coltivati, rischi igienico sanitari e un sovraffollamento di volatili nei capannoni.