“Fai canestro per una nuova avventura” l’iniziativa ideata da Marco Colomo e Laura Aduni nell’ambito dell’associazione sportiva ASD Basket Atzara che il prossimo 5 maggio darà il via ad un ambizioso progetto, volto alla diffusione e pratica a livello agonistico della pallacanestro in centro Sardegna.

Ex giocatore di basket, Marco Colomo ha militato in C2 ed ha allenato le categorie giovanili under 17 a Ghilarza ma pare non aver perso la passione per questo sport, particolarmente apprezzato nel nostro Paese, il quale insieme a calcio, nuoto e pallavolo è una delle attività sportive preferite dai bambini.

“L’associazione nasce anche dalla stretta collaborazione di Laura Aduni la quale può contare su una forte esperienza e conoscenza del settore avendo praticato questo sport nella serie B femminile – dichiara Marco Colomo, la sua passione si è fusa perfettamente con il desiderio di non abbandonare questo bellissimo sport, ma di diffonderlo insegnandolo a più bambini possibile>>.

Per molti anni nelle scuole medie lo sport più praticato è stato senz’altro la pallavolo, ma adesso che molti istituti scolastici sono dotati di palestre di buon livello che consentono di praticare più di una disciplina sportiva, anche il basket è molto gettonato negli orari scolastici. Del resto non c’è da stupirsi, visto che il basket è, se guardiamo al numero di tesserati, il terzo sport nazionale.

Da un recente studio redatto dall’atto dall’Ufficio Osservatori Statistici lo Sport, Ufficio Comunicazione e Rapporti con i Media del CONI risulta che la prima posizione per numero di atleti tesserati è occupata dalla federazione Calcio (25,7% del totale), la seconda dalla federazione Pallavolo (8,5%) e la terza dalla federazione Pallacanestro (7,3%) pertanto l’idea di instillare nelle giovani generazioni di Atzara e del territorio, il basket, risulta essere fondato su basi solide e ambiziose.

L’occasione dell’ ASD Basket Atzara arricchisce l’offerta sportiva e formativa di un territorio fortemente segnato dallo spopolamento, che sta determinando in questi anni, scelte difficili come lo smantellamento di alcune scuole, medie ed elementari, e l’accorpamento degli studenti di più centri che da soli non raggiungevano i numeri imposti dal riordino scolastico regionale.

Motivo che ha spinto il Bar la Piazzetta di Atzara a finanziare l’acquisto delle attrezzature sportive di base e la fattiva collaborazione della stessa Amministrazione Comunale che ha accolto positivamente e appoggiato la proposta.

Il progetto si propone di crescere per dar vita ad’una vera e propria scuola di basket per ragazzi, al fine di competere in un prossimo futuro non lontano, a livello regionale, coinvolgendo le fasce d’età dai 5 ai 15 anni nella prima fase che partirà il 5 maggio prossimo, mentre nella 2° parte del lavoro che partirà a settembre, la partecipazione non avrà limiti di età.

Per tutto il mese di maggio le lezioni si terranno il martedì, il giovedì e il venerdì e a conclusione del lavoro è previsto un saggio finale programmato per venerdì 29 maggio.

In una vera e propria gara di solidarietà, Mc Formazione ha realizzato il sito internet www.basketatzara.it che consentirà la massima diffusione del progetto tra le famiglie e i ragazzi che vorranno avvicinarsi alla pratica di questo sport.