Facebook ammette il down di oggi e si scusa con gli utenti. "Questa mattina, si è verificato un problema che ha impedito ad alcune persone di postare su Facebook per un breve periodo di tempo. Facebook ha risolto velocemente la criticità ed è stato ripristinato al 100%. Facebook si scusa per lo spiacevole inconveniente".

E’ questo lo stringato comunicato diffuso dal social network.Il social network ha ripreso ad essere accessibile dopo poco meno di un'ora di tilt.

Da poco prima le 10 a pochi minuti fa quando i collegamenti sono stati ripristinati. Lo stop ha interessato sia i desktop che i dispositivi mobili, tanto che su Twitter e' apparso l'hashtag #facebookdown con commenti non solo in italiano, circostanza che fa presupporre che il blocco ha interessato vari paesi del mondo. Al momento sulla pagina delle informazioni del social network non compare nessuna spiegazione sul down.

Su Twitter oltre alle proteste, la consueta ironia degli utenti che so sono chiesti se il down di Facebook in Italia non fosse dovuto alla eccessiva ricerca delle soluzioni per i temi di maturità.