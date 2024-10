“Facebook è da ora disponibile anche in Sardo. Da quanto il social è stato lanciato, il team ha creato l’app Facebook Traduttore per permettere alla community di Facebook di poter usufruire del servizio tradotto e per rendere disponibile Facebook a tutte le persone del mondo. Lavoriamo costantemente in questa direzione e, in quest’ottica, siamo lieti di aggiungere il Sardo tra le lingue disponibili”.

È questa la comunicazione ufficiale divulgata dall’ufficio stampa del social network.

I dialetti disponibili fino ad oggi su Facebook sono 93 ai quali, in questi giorni, si aggiungono altre 6 lingue locali, raggiungendo così quota 99.

Per cambiare l'impostazione della lingua in Sardo, è sufficiente andare sulle impostazioni, fare clic su "Lingua" nel menù di sinistra e quindi modificare "Che lingua vuoi usare su Facebook?".

Ulteriori informazioni sull’app Traduttore di Facebook sono disponibili sul Centro assistenza .