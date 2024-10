“Più fondi e maggiori investimenti per il radiotelescopio di San Basilio dell’Istituto nazionale di Astrofisica”. Lo chiede Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, che ha visitato il centro del cagliaritano assieme al Deputato Salvatore Deidda e al vice sindaco del paese del Gerrei, Salvatore Espa.

“Il radiotelescopio di San Basilio è un’eccellenza per l'Isola e per l'Italia, un'opportunità da coltivare e sviluppare in un settore che può attrarre investimenti da tutto il mondo e creare un indotto per tutto il territorio”, ha dichiarato Deidda.

“Stiamo parlando dell'antenna più grande d'Italia e una delle più grandi e potenti d'Europa”, ha ricordato Truzzu. “Il Centro attira tanti ricercatori da tutto il mondo e l'osservazione dell'universo e il settore aerospaziale in Sardegna hanno grandi margini di sviluppo e possono costituire nel Gerrei anche un argine allo spopolamento”.

Per queste ragioni, Fratelli d’Italia chiede “un maggiore sforzo da parte di Regione e Governo per aumentare gli investimenti sulla struttura dell'Inaf e sull’intero comparto dell’aerospazio, che siano capaci anche di garantire un ritorno sul territorio”.

“Si potrà dare così valorizzare il radiotelescopio di San Basilio, coprire le carenze d’organico e dare anche la possibilità di aprire con sempre maggior frequenza il centro all’esterno, consentendo di realizzare iniziative divulgative per far scoprire un’eccellenza scientifica sarda e internazionale ancora poco conosciuta dai cittadini”, hanno concluso Truzzu e Deidda.