Crisi e spopolamento? Per Fabrizio Soro di Bonnanaro è possibile debellarle anche grazie alla ciliegie. Cinque anni fa, il giovane produttore locale decise di aprire un piccolo caseificio in cui lavoro latte esclusivamente prodotto dal suo bestiame. Ora le ciliegie.

Un frutto molto saporito, ma nello stesso tempo molto delicato. In questi ultimi anni, il paese del Meilogu ha punto decisamente sulla ciliegia sia per la promozione turistica del territorio che per l’economia. Fiore all’occhiello la fiera che, quest’anno, compie trent’anni.

Una vendita che Fabrizio Soro ha deciso di allestire presso la sua macelleria “A prezzo di fiera per tutta la stagione”, ci ha specificato, assieme ai suoi prodotti caseari.

A suo modo di vedere, “L’annata anche se tardiva è soddisfacente rispetto agli ultimi anni. le ultime piogge non hanno danneggiato il raccolto perché le ciliegie non erano ancora mature e queste giornate di sole stanno dando una grossa mano”.

Una raccolta che Fabrizio, a causa delle non buone condizioni meteorologiche dei giorni scorsi (il meteo è basilare per questo frutto), ha iniziato lo scorso sabato e che, a tutt’oggi, come ci ha dichiarato, ne ha già messo su più o meno un quintale.