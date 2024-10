Le belle storie, quelle che per un verso fanno emergere il talento di decine di ragazzi sardi che, dalla Sardegna raggiungono città come Milano. E da lì, cominciano a far gavetta, a lavorare, a tirar fuori il loro entusiasmo e le loro doti, ad esempio quelle televisive. Tra gli ultimi suoi lavori la campagna pubblicitaria per Enel Energia, Air Action Vigorsol, Amplifon, Mc Donald, Bmw e diversi spot creati appositamente per Internet. Molti brand stanno capendo che Internet è la nuova frontiera della pubblicità ed investono per questo motivo.

E’ il caso di Fabrizio Pisu, nato e vissuto a Carbonia nel sud ovest dell’Isola fino al 2009, anno in cui ha deciso di partire a Milano per studiare diverse materie artistiche tra cui la recitazione e la dizione, iniziando dopo poco tempo, con tanta passione e voglia di fare, a lavorare nel settore televisivo e dello spettacolo per canali e brand nazionali: “Sono un ragazzo molto solare – dice - una delle mie caratteristiche principali è la positività e l’ottimismo che cerco di trasmettere alle persone che mi circondano. Quando ero bambino ero molto timido e riservato, prima dei 14 anni, le maestre delle elementari mi ricordano come un bambino riservato e di poche parole. Sono letteralmente cambiato quando i miei genitori decisero di regalarmi (per loro sfortuna) la vecchia telecamera di famiglia. Da allora iniziai a creare i primi programmi televisivi fatti in casa, telegiornali, interviste… ma non solo. Mi ricordo ancora quando ai tempi delle prime edizioni del Grande Fratello creai “La grande Nonna” riempiendo di telecamere la mia casa in Sardegna e collegandole ad un piccolo televisorino in camera mia…vedendo tutto quello che accadeva in diretta! Nel mentre era nata ” Fabry Tv” , piccola televisione inventata con i miei amici…. mi stavo allenando già da allora per entrare a far parte del mondo televisivo”.

GLI ALBORI. “Dopo il diploma mi trasferii a Cagliari dove cercai un lavoro temporaneo che mi permettesse di guadagnare qualcosa per poi partire e pagare i primi mesi di affitto a Milano. Poi partii… sapendo che il trasferimento avrebbe implicato l’ allontanamento dalla mia famiglia e dalla mia ragazza di allora. Armato di coraggio e voglia di fare preparai la valigia, presi l’ aereo ed arrivai a Milano. Cercai subito un posto dove alloggiare e mi iscrissi alla prima scuola di recitazione e dizione a Cologno Monzese (fianco Mediaset).

D. Ti senti migliorato?

R. Assolutamente si, la recitazione mi ha insegnato a scoprire nuovi stati d’ animo e nuove emozioni che non sapevo di poter esternare. La dizione è diventata una vera e propria passione, grazie all’insegnamento di un maestro fantastico, che amava insegnare questa materia. Nel giro di due anni diminuii notevolmente la cadenza sarda che per fare questo mestiere bisogna “nascondere” ed essere i più neutri possibile. Insomma… non si dovrebbe capire da dove si proviene! Preciso però che io amo la mia terra e sono orgoglioso di essere Sardo. Lo dico e lo ripeto in tutte le trasmissioni televisive a cui partecipo. Adesso, che sono trascorsi un po’ di anni riesco a inserire e togliere la cadenza sarda “a comando”… sembra una cosa strana, ma con tanto studio ci si può riuscire.

D. I primi provini, come andarono?

R. Prima di fare i provini mi iscrissi subito ad una delle più importanti agenzie di spettacolo di Milano. Iniziai ad andare a diversi Casting, anche prima di studiare dizione. I casting director dicendomi la verità mi facevano capire che si sentiva ancora tanto il mio accento sardo… e quindi non venivo preso ai lavori. Da quel momento iniziai a studiare quasi tutto il giorno la dizione, registrando la mia voce al computer e ri ascoltandomi, per cercare di capire cosa dovevo migliorare nella mia linea vocale. Nel giro di un paio d’ anni sono migliorato tantissimo ed anche i vari casting director notarono i miei progressi. Da allora iniziai anche a passare i primi provini e lavorare per diversi marchi nazionali. Tutto questo per far capire quanto lo studio sia importante per poter raggiungere certi obbiettivi.

D. Spot televisivi, sei il volto di numerose telepromozioni targate Mediaset.

R. Si, dopo tanti provini andati male e porte sbattute in faccia mi notarono alcuni registi e clienti di brand importanti. Adesso posso ritenermi soddisfatto di tutto quello che ho fatto e sto facendo. Ultimamente sono uno dei volti della campagna Nazionale Enel (visibile sul loro sito ufficiale) e di diverse telepromozioni sui canali Mediaset. Ricordando alcuni dei lavori passati, per Vodafone sono stato testimonial per la campagna stampa della rete 4G e di Vodafone You. Samsung mi ha scelto per presentare tutorial di diversi prodotti commerciali, ho partecipato ad alcune puntate di Life Bites su Disney Channel, Uno di troppo per DeaKids ed Una grande famiglia su Rai1.

D. Poi Lucignolo su Ttalia 1...

R. Nell’ estate del 2013, sul mio canale Youtube personale ” Fabrizio Pisu “ inserii i primi video sciogli lingua. Video in cui ripetevo per un minuto di fila senza sbagliare molti degli sciogli lingua più difficili della lingua italiana. In poco tempo la maggior parte di questi diventarono virali in rete, soprattutto sui vari social network. Questo mi permise di farmi conoscere a molte più persone.Fui chiamato in diretta da diverse radio: Radio Deejay, Radio 105…. e soprattutto… un giorno ricevetti la chiamata di Mediaset che vide questi video… ed andai a fare un colloquio con il direttore di videonews Mario Giordano che mi disse “Bene Fabrizio, settimana prossima sarai in diretta in prima serata su Italia1 per la prima puntata di Lucignolo”.Capitò tutto così velocemente che facevo fatica a crederci. Ringrazio il regista e autore..ma prima di tutto amico Gabriele Villani che mi ha seguito per il programma e per tanti altri lavori.

D. YouTube è stato un po la tua fortuna...

R. Io posso dire sinceramente che conta sicuramente una buona dose di fortuna, ma è importante farsi notare per quello che si sa e soprattutto…per quello che si ama fare. Youtube ha avuto un ruolo fondamentale in tutto questo. Infatti sul mio canale personale sono presenti quasi tutti i lavori fatti in televisione, video sciogli lingua, video in cui suono e canto… video vlog e tanto altro…insomma un video curriculum completo. Quando i clienti ed i vari brand vogliono sapere come vengo in video e quanto sono bravo a parlare davanti ad una telecamera la maggior parte delle volte visita il canale youtube o il mio sito internet personale fabriziopisu.it (sempre collegato ai vari social network). Concludo questa risposta dicendo che Youtube non serve solo per cazzeggiare, ma se usato con spirito imprenditoriale diventa un vero e proprio lavoro.

D. E ancora i Blogger e il Pulcino Pio

R. Esatto! Nell’ estate del 2012, creai su youtube con altri tre miei amici e colleghi ( Antonio Valentino, Diego Zappone e Luca Levi) un secondo canale dal nome ” BLOGGER ITALIA OFFICIAL” .Proposi ai miei amici di creare una coreografia di una canzone per bambini, appunto il pulcino Pio. Dopo un loro rifiuto iniziale decidemmo di metterci all’ opera e di registrarla in studio. Anche per questo ringrazio Stefano Timolina e lo studio della St Art School di Cologno Monzese. Inserii il video sul canale il 15 Giugno del 2012, in un mese era già a più di 3 milione di visualizzazioni. Ancora non sono riuscito a spiegare come una canzone per bambini sia diventata la più ascoltata di quell’ estate. Attualmente il video italiano è a più di 27 milioni di visualizzazioni. Video che poi ho creato anche in diverse lingue, come lo spagnolo, tedesco, cinese…. Grazie al pulcino Pio siamo finiti in prima pagina su diversi giornali, tra cui periodici spagnoli ed argentini, telegiornali nazionali ed internazionali. Mi ricordo ancora quando, girando per diverse cittadine, vedevo il nostro video proiettato nei grandi schermi per i karaoke. Una grande soddisfazione per un video semplice ma molto intuitivo ed efficace.

D. Interessi... e poi la musica...

R. La musica ha sempre fatto parte della mia vita. Nonostante il lavoro in televisione, continuo a coltivare diversi interessi tra cui quello del pianoforte e del flauto traverso. Infatti ho studiato al Conservatorio di Musica di Cagliari. Uno dei miei artisti preferiti è sicuramente il compositore italiano Ludovico Einaudi.

D. Qual’è l’artista a cui ti ispiri?

R. Stimo tantissimo e mi ispiro a Paolo Bonolis che continua a far divertire tutti gli Italiani dopo circa 35 anni di carriera televisiva. Ho avuto modo di conoscerlo e mi ha augurato un grande in bocca al lupo per la mia carriera. Penso sia stato un grande portafortuna averlo potuto conoscere, stringergli la mano e ricevere proprio da lui un in bocca al lupo così speciale. Poi, naturalmente il grande Fiorello, showman completo ed unico nel suo genere. Infine il mio motto, non stare tutta la vita a sognare ma rendi la tua vita un sogno. Questa frase non penso debba essere spiegata! Ringrazio la mia famiglia perché ogni giorno mi infonde la carica e l’ appoggio giusto per poter continuare al meglio questa grande avventura, uno dei lavori più divertenti e gratificanti che possa esistere.

IL CANALE: https://www.youtube.com/fabriziopisu