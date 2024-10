“Carenza di personale, chiudono le sedi circoscrizionali: i primi cento giorni della giunta sono disastrosi”. Lo dice apertamente il consigliere comunale, Fabrizio Marcello (Pd), con una cronistoria di ciò che è accaduto: “Nel 2014 – spiega - noi abbiamo istituito a Cagliari, al posto delle ex circoscrizioni, gli uffici di Città. Una novità annunciata oggi dal Comune. “Il percorso di cambiamento, avviato nel mese di ottobre – si legge nel comunicato - prevede una fase di formazione del personale e di progettazione partecipata che si svilupperà in quattro mesi, al termine dei quali saranno pronti al debutto gli Uffici di Città, nuova espressione del decentramento dei servizi”.

Non sarà però necessario aspettare la fine di questo ciclo per sperimentare le prime innovazioni in programma. Infatti, a partire dal 17 novembre gli Uffici di Città dotati di “Postazioni @ll-in” (dunque tutte le ex-circoscrizioni, tranne quella di via S. Margherita) offriranno le loro dotazioni informatiche per l’accesso ai servizi telematici evoluti che sono contenuti nel sito istituzionale del Comune. L’uso delle postazioni sarà disponibile nei consueti orari di apertura delle sedi.

In questo momento di avvio, per agevolare i cittadini con poca competenza informatica sono programmati vari incontri di presentazione e facilitazione. Fino al prossimo 19 dicembre si potrà dunque prenotare, di persona nelle diverse sedi o telefonicamente ai numeri 0706778568 – 0706778572 - 0706778203, l’assistenza di un operatore che sarà in grado di semplificare l'approccio con i servizi basati sulla rete internet.

L’aiuto degli operatori comunali è una delle novità che riguardano il ripensamento di ruolo e funzioni degli uffici decentrati. Grazie al loro intervento si punta a contrastare il digital divide, il divario di competenze informatiche che rischia di escludere molti cittadini dalle numerose occasioni di rapporto online con gli sportelli della pubblica amministrazione. Con evidente risparmio di tempo e con comodità di accesso, oggi sono già attivi l’emissione dei certificati demografici, il pagamento di alcuni servizi comunali, la prenotazione degli appuntamenti con gli uffici, la richiesta dei pass Ztl , la stampa di moduli per richieste e dichiarazioni, insieme a molti altri esempi di documentazione e informazione”.

Le sedi saranno in tutto cinque: l’Ufficio di Città Sant'Avendrace, in viale Sant'Avendrace, l’Ufficio di Città Mulinu Becciu Is Mirrionis, in via Montevecchio, l’Ufficio di Città San Benedetto- Fonsarda- Genneruxi, in via Baldassarre Castiglione. L’Ufficio di Città La Palma Monte Mixi Sant'Elia, in via Carta Raspi presso Mercato Civico, e l’Ufficio di Città Municipalità di Pirri, via Alberto Riva Villasanta. Oggi però, conclude Fabrizio Marcello, chiudono anche via Santa Margherita e via Montevecchio.

VIDEO