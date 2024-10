C'è un nuovo protagonista dell'Alguer Summer Festival, la rassegna realizzata grazie alla collaborazione fra Shining Production, Ragazze Terribili e Fondazione Alghero.

Il 16 agosto salirà sul palco dell'Anfiteatro Maria Pia, Fabri Fibra con il tour che darà occasione al famoso rapper di presentare dal vivo il nuovo lavoro "Caos", disco che ha colmato un'attesa lunga cinque anni, uscito lo scorso 18 marzo.

"Caos" è il decimo lavoro di studio di Fabri Fibra che arriva a 20 anni dalla pubblicazione del suo primo album "Turbe Giovanili" e cinque anni dall'ultimo disco "Fenomeno" e conferma il rapper (che ha venduto oltre 1 milione di copie) come uno dei pilastri della cultura Hip Hop del nostro Paese. Biglietti disponibili su Mailticket e Ticketone e presso la sede delle Ragazze Terribili, a Sassari in via Roma 144 (posto unico 39 euro).

Per chi compra nel punto vendita di Sassari, è possibile usufruire della formula "carnet", ovvero la possibilità di acquistare i biglietti per spettacoli diversi a un prezzo speciale ridotto.