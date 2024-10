In Sardegna

"Tragedia infinita. Non esistono parole. Riposa in pace Amico mio". Cosi' il ciclista sardo Fabio Aru su Twitter ha accolto la notizia della morte del suo capitano nella squadra dell'Astana, Michele Scarponi, vincitore del Giro d'Italia 2011, investito da un'auto a un incrocio mentre si spostava in bicicletta a Filottrano, in provincia di Ancona.