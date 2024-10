Nella giornata di ieri gli agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Iglesias, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dell’attività illecita dello spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto due fratelli di 53 e 60 anni, originari del posto, resisi responsabili di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nell’agro di Portoscuso.

Sulla scorta di una pregressa attività d’indagine, ieri pomeriggio i poliziotti hanno perquisito un'edificio all’interno di un terreno di loro proprietà.

Occultata dalla vegetazione, secondo quanto riferito i due fratelli avevano creato un'area al cui interno vi erano 31 vasi con piante di marijuana con numerose infiorescenze (di altezza variabile dai 50 ai 150 cm), circa 530 grammi di marijuana pronta per essere commercializzata, nonché materiale utile al confezionamento e il kit necessario per la coltivazione delle piante indoor.

Le perquisizioni sono state estese anche alle abitazioni dei due fratelli: a casa del 53enne, gli agenti hanno rinvenuto altri 3,2 kg circa di marijuana, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga e la somma complessiva di 850 euro in banconote di vario taglio, presumibile provento dell’illecita attività.

I due fratelli sono stati tratti in arresto per detenzione e produzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, in regime di detenzione domiciliare in attesa dell’udienza di convalida per direttissima.