Continuano i controlli dei carabinieri della Compagnia di Siniscola al fine di garantire un’ estate sicura.

Gli accertamenti si concentrano in particolare fuori dai locali notturni, per prevenire eventuali risse e contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

In una di queste verifiche, una pattuglia si è trovata di fronte un 32 enne olbiese che, in evidente stato di ebbrezza, non curante della presenza dei militari e dell’avviso degli amici, ha urinato vicino alla macchina dei militari.

“A me che mi frega, mi scappa e io la faccio lo stesso”, avrebbe detto il giovane non curante delle conseguenze.

Il 32enne, infatti, si è preso ben due contravvenzioni: uno per ubriachezza, di 103 euro, e l’altra di 3.333 euro, per "atti contrari alla pubblica decenza" che dovrà pagare entro 30 giorni.

Il giovane ha anche rischiato una denuncia penale.