Pazzesco: in meno di 24 ore oltre 100mila di noi hanno detto no all'assurdo spreco di denaro pubblico per gli aerei da guerra F35, e diversi parlamentari hanno già risposto. La petizione sta già infiammando i social media, ora raggiungiamo i 200mila per alzare ancora la pressione prima del voto di mercoledì!

Tra 24 ore il parlamento rischia di dare il via libera a un enorme spreco di denaro pubblico: 13 miliardi di euro per dei caccia F-35 americani che non ci servono a niente. Ma se agiamo ora possiamo fermare in tempo questi folli giochi di guerra!



E’ assurdo! Con 13 miliardi di euro, potremmo creare posti di lavoro per 150.000 giovani disoccupati! E questi aerei F-35 hanno così tanti problemi che moltissimi altri paesi stanno annullando la decisione di comprarli. M5S, SEL e molti parlamentari del PD vogliono fermare l’accordo, e con abbastanza pressione sui leader giusti possiamo fare in modo che la maggioranza dei parlamentari voti per fermare questa spesa assurda!



Il voto finale del Senato è tra 24 ore: firma ora questa petizione urgente a parlamentari e politici chiave come Renzi ed Epifani e condividila con tutti. Se arriveremo a 100.000 firme Avaaz porterà le nostre voci dentro al Senato tramite parlamentari chiave proprio prima del voto.

FIRMA ANCHE TU, CLICCA QUI: http://www.avaaz.org/it/italy_no_f35_rbs/?dkJrBabFR