Nel corso della notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari, durante lo svolgimento di un servizio di pattuglia per il contrasto della criminalità predatoria nel centro città, hanno notato due extracomunitari di origine gambiana, classe 1990 e 1993 che, per qualche ingiustificato motivo ancora in corso di accertamento, stavano danneggiando con calci e pugni, diverse auto parcheggiate in via Sassari, nei pressi dell'Hotel "Flora", cinque delle quali riportavano danni consistenti.

I militari quindi intervenivano immediatamente, ma i due giovani fuggivano in direzione di viale La Playa, ma riuscivano a bloccarli e a portarli presso gli uffici del comando provinciale in via Nuoro: sono stati dunque arrestati. I due sono in attesa del processo in Tribunale per il rito della direttissima.