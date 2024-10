Due giornate a Barumini per raccontare la bellezza della Sardegna fra cultura, archeologia, arte, artigianato, enogastronomia.

La terza edizione dell'Expo del Turismo Culturale in Sardegna animerà il 17 e 18 dicembre il centro 'Giovanni Lilliu', a pochi passi dall'area archeologica Su Nuraxi, patrimonio materiale dell'umanità Unesco.

In programma workshop, esposizioni, musica, tour guidati e tematici in particolare a Su Nuraxi e al polo museale Casa Zapata. Ancora, degustazioni, show cooking, laboratori, rievocazioni storiche, seminari e dibattiti fra cui un incontro dedicato alla formazione in ambito turistico e culturale con l'offerta delle Università sarde.

Il 17 alle 18:30 si esibiscono i Tazenda. Spazio anche alle attività social: il 18 alle 10 instagramers si incontrano nell'area archeologica Su Nuraxi per scattare foto e registrare video. La due giorni è organizzata da Fondazione Barumini Sistema Cultura in collaborazione con il Comune.

Occasione per una ventina di Comuni per promuovere musei e siti: oltre a Barumini ci saranno Abbasanta, Alghero, Cagliari, Gesturi, Guspini, Isili, Las Plassas, Pau, Paulilatino, Porto Torres, Pula, Sant'Antioco, Serri, Seui, Thiesi, Torralba, Tuili, Villanovafranca e altri centri della Marmilla, compreso il Polo museale della Sardegna che rappresenta 14 siti e musei isolani. Spazio anche alle innovazioni, come il progetto 'Veranu', la mattonella che genera energia.

A preparare e offrire al pubblico prelibatezze tipiche saranno gli studenti dell'Istituto alberghiero 'Azuni' di Cagliari e Pula. Saranno attivi durante la manifestazione un servizio bus-navetta, info point, trasporto su carrozza per collegamenti fra aree museali e archeologiche e bici per brevi trasferimenti.