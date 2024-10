L’officina riparazione gomme è ormai un vecchio ricordo, tra quei capannoni c’era una fiorente attività lavorativa, ora dislocata altrove, sempre nel cagliaritano. Agli occhi dei più però c’è l’ennesimo fatto grave, in quello spiazzo accanto al’ingresso principale di Scanu Gomme, cresce una discarica a cielo aperto, dove tra rifiuti e materiale di ogni genere regna il degrado più assoluto.

E nelle scorse settimane, al comando di Polizia Municipale di Elmas, all’attenzione del comandante Marco Pili, è giunta anche una segnalazione con tanto di foto e testo con cui si denunciava la presenza di documenti cartacei abbandonati in mezzo ai rifiuti con tanto di estratti conto, fatture, turni di dipendenti di una società operante in Sardegna: già, con puro sdegno e amarezza, è stato possibile constatare ed accertare che chi aveva deciso di disfarsi di fascicoli e archivi vecchi aveva lasciato però una pista facilmente riconducibile, gettati in mezzo a paraurti e gomme d’auto.

Per ora, chi vuole disfarsi di qualsiasi bustone di immondezza, può tranquillamente farlo proprio in quell’area, un anfratto semi-nascosto dove tutto è permesso. Chissà, ancora per quanto tempo.