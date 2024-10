«Poetto. Il rudere dell'ex Pronto Soccorso del vecchio Ospedale Marino: ancora qui? Avverrà mai la demolizione del fatiscente edificio? Intanto i bambini diventano nonni».

Come non dar ragione al post di “Senso Civico” sulle pagine di Fb: le immagini mostrano per l’ennesima volta il degrado sul lungomare della spiaggia dei Centomila, con uno sfondo davvero vergognoso, rappresentato dall’ex pronto soccorso del Marino. Struttura che nei tempi che furono era in funzione, ma ora è un ricettacolo di rifiuti davanti all'arenile.

Se da un lato la Regione e il Comune qualche settimana fa “osannavano” su un primo pilastro ben saldo per il recupero dell’ex nosocomio che cade a pezzi , la situazione stona non poco con l’imminente stagione estiva: tra pezzi di cemento che cadono, amianto-eternit in bella mostra sul tetto della struttura, nessuno ha mosso un dito per evitare situazioni di pericolo incombente su bagnanti e visitatori. Già, perché quel luogo meta di sbandati e senza tetto (ora fortunatamente ‘blindato’ con le recinzioni), è una bomba ecologica a tutti gli effetti. Sull'ex colonia -ospedale Marino invece pende sull'ago della bilancia l'ok per la gara d'appalto che rappresenterà un primo passo per la realizzazione di un maxi-hotel a più stelle per far rinascere quella zona da anni dimenticata da tutti.