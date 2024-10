Tremano le fondamenta del palazzo del Consiglio regionale della Sardegna. Da oggi e' pubblico il 'vitalizio' dell'ex presidente dell'assemblea, la prima donna, la piu' giovane che abbia ricoperto quell'incarico: Claudia Lombardo, 41 anni compiuti il 1 dicembre 2013, ex Forza Italia, che dalla fine della XIV legislatura, ovvero dal 20 marzo 2014, gode di una 'pensione' di 5.129 euro al mese.

Con lei un altro ex di Fi poi Udc, se non proprio baby, certo giovanissimo: Andrea Biancareddu, 47enne avvocato da Tempio Pausania. Ancora: Giorgio La Spisa, ex Forza Italia, assessore Pdl al Bilancio con Cappellacci, poi candidato alla camera con Scelta civica, percepisce un assegno mensile di 3.068 euro netti al mese che cumula con lo stipendio da dirigente del servizio 'Prerogative dei consiglieri'. In sostanza e' lui che si occupa, tra gli altri, del sue stesso status di ex consigliere regionale.

La 'bomba' scoppia un mese fa, appena si insedia la XV legislatura. Alcuni giornalisti scoprono che il 19 marzo, ultimo giorni di mandato della XIV legislatura, il Collegio dei Questori compie un'intensa e insolita attivita' di delibera. Tra le tante questioni da affrontare c'e' il Regolamento su ''le pensioni dei consiglieri'', anzi la sua interpretazione, e da quella data parte la caccia al documento.

Che viene chiesto in via informale, poi in via ufficiale, e arriva infine 'brevi manu': l'importo esatto della Lombardo e del suo collega con meno di 50 anni, con alle spalle 4 legislature, e' di 5.129 euro al mese (7,225 lordi), oltre alla indennita' di 'reinserimento' (la liquidazione, per dirla come direbbe un lavoratore), per ora ancora sconosciuta.

L'attuale presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau (Pd), a richiesta degli atti, nega i documenti, invocando la privacy e viene immediatamente smentito dal Garante, Antonello Soro, anche lui ex consigliere regionale della Sardegna: quegli atti sono pubblici. Ma in attesa del parere ufficiale i piano alti del 'palazzo' si chiudono a riccio - secondo Ganau, questo non puo' che avvenire nel pieno rispetto delle leggi e senza violare i diritti delle persone - mentre diversi consiglieri, di maggioranza e opposizione, chiedono trasparenza.

Il quotidiano "L'Unione Sarda" raccoglie l'indignazione e lancia l'hashtag #dateciinomi. Tutto sta nel verificare l'interpretazione che viene data ad un Regolamento interno gelosamente custodito in un cassetto del sesto piano del palazzo di via Roma, che consente ai consiglieri 'cessati' dal mandato di prendere da subito il 'vitalizio', la pensione, senza aspettare i 50anni. Tanto che la prima rata, quella di marzo, la Lombardo e Biancareddu l'hanno percepita per soli 11 giorni. La seconda, intera, e' stata 'lavorata' dagli uffici il 14 aprile 2014 ed e' andata in pagamento a fine mese, pochi giorni prima di quelli dei dipendenti del Consiglio.

Il Regolamento interno del Consiglio e' stato approvato nel 1988 e modificato piu' volte e prevedeva che i consiglieri 'cessati' dal mandato elettivo potessero percepire il vitalizio al compimento del 50 anni di eta', fino a quella del 17 novembre 2011, quando a partire ''dalla prossima legislatura (l'attuale) e fatti salvi i diritti acquisiti'', l'Ufficio di presidenza (presidente la Lombardo) delibera la cancellazione dei vitalizi. Ovvero chi ha maturato i diritti avra' tutto il dovuto, mentre per i prossimi consiglieri regionali non ci sara' nulla.