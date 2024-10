"Le bonifiche devono essere uno strumento di risanamento del territorio ma possono dare risposte occupazionali ai nostri operai. È questo l'impegno che ora vogliamo da Eni".

Così il sindaco Wheeler commenta la presentazione del progetto, avvenuta questa mattina a Porto Torres, che consentirà di avviare la bonifica in circa 100 ettari di suolo e nella falda acquifera dell'ex stabilimento petrolchimico.

"Oggi è iniziato un percorso importante che porterà all'accantieramento dei lavori. Le bonifiche erano ferme da anni, ma a sette mesi dall'inizio del nostro mandato stanno per essere avviate. Lo stesso amministratore delegato di Syndial ha definito quella di Porto Torres una procedura record in Italia per l'ottenimento di un'autorizzazione ministeriale.

Abbiamo portato al tavolo - sottolinea il Sindaco - proposte tecniche concrete, anche confrontandoci preventivamente con i parlamentari del Movimento 5 stelle, e senza mai manifestare obiettivi diversi da quelli dell'esecuzione di una reale bonifica. Ci chiediamo come mai questo non sia avvenuto in passato. Al Tavolo istituzionale, durante le diverse Conferenze di servizi - aggiunge Sean Wheeler - abbiamo rappresentato esclusivamente l'interesse della città. Anche in questo modo è stato possibile velocizzare l'iter dei progetti. Abbiamo avuto conferma, come da noi richiesto, che la piattaforma tecnologica terminerà la propria funzione con la fine delle bonifiche e non avrà usi diversi rispetto a quelli previsti per le attività di risanamento.

Il nostro obiettivo, adesso, è vigilare su tutti i processi, sia sull'esecuzione della bonifica sia sui risvolti occupazionali. Perciò abbiamo chiesto a Syndial e alla Regione di aprire subito un tavolo di confronto affinché le ricadute sulle imprese e sui lavoratori del territorio siano concrete. Eni deve, inoltre, valutare con estrema attenzione l'assegnazione dei subappalti - conclude il sindaco - per allontanare tutti quei problemi che hanno pesato fino ad oggi sulle spalle degli operai dell'indotto, che devono essere tutelati".