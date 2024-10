“Abbiamo scongiurato che il centro vaccini andasse via da Sestu, siamo stati pressanti con l’Ats e ci siamo riusciti ma c’è di più, stiamo interloquendo già da tempo con la Regione e l’Azienda sanitaria affinchè la nostra Amministrazione possa riprendere in mano lo stabile di via Gramsci, tuttora abbandonato a se stesso e potenziare i servizi sanitari per la nostra comunità, migliorare e razionalizzare la struttura invece operativa di via Dante, dove c’è il Poliambulatorio, ma i locali dell’ex guardia medica non possono rimanere in quelle condizioni come un pugno in un occhio per chiunque”.

Lo dice a chiare lettere la prima cittadina di Sestu, Paola Secci nel commentare lo stato dei luoghi dell’edificio di via Gramsci, (di pertinenza dell’Asl – Ats Sardegna), che tuttora è in condizioni di degrado ed incuria: le telecamere di Sardegna Live sono entrate nell’ex compendio sanitario che un tempo ospitava il servizio di Guardia Medica per mostrarvi lo sfacelo, tra rifiuti, topi, porte sbarrate e pasticciate, che di fatto potrebbero cambiare decisamente volto e ridare invece risposte adeguate ai servizi sanitari di un Comune, come Sestu, che di fatto conta oltre 20mila abitanti.

E lo ribadisce anche il vice sindaco Massimiliano Bullita, il quale non nasconde il braccio di ferro tra Comune e Ats Sardegna per venire a capo della situazione paradossale e ridare un nuovo volto a quel tassello urbano definito come ‘terra di nessuno’

Già in passato sulle condizioni della struttura e sul suo totale abbandono, ci fu l’interessamento del consigliere regionale Michele Cossa che, attraverso alcune interrogazioni rivolte all’assessore alla Sanità e al Governatore Solinas, ha chiesto di entrare in merito all’annosa questione dell’abbandono di quel sito (che potrebbe invece essere adoperato nuovamente come Guardia Medica) e radicalizzare sul polo sanitario di via Dante specifici servizi invece assenti o insufficienti.

Guardate il video