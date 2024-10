Come ha scritto nel suo profilo Facebook, Mauro Pili è stato “Assolto perché il fatto non costituisce reato”. L’ex parlamentare di Forza Italia e poi del gruppo misto ed ex presidente della Regione Sardegna, non ha contenuto la gioia per la vittoria di quel che lui ha reputato “Una battaglia politica”. Pili, infatti, è stato assolto dal Tribunale di Milano; era imputato in seguito ad una denuncia per diffamazione da parte dell'armatore di Moby e Cin, Vicenzo Onorato.

“La sentenza appena emessa dal Tribunale di Milano mi ripaga di vent’anni di guerra contro un sistema che ha devastato la Sardegna e i sardi! Sono felice, ovviamente come potete immaginare! Si tratta della più dura battaglia politica e legale che ho mai affrontato. Aver scoperchiato, in solitudine, contro tutti i poteri forti, questo scandalo della Tirrenia e company mi convince, però, ancora una volta, che lottare per la propria terra è un dovere morale di ogni sardo libero.” Scrive il parlamentare sul suo profilo social.

Non sono mancati i ringraziamenti per il suo avvocato Daniele Ripamonti: “Per aver preso a cuore questo processo e aver sostenuto con convinzione la mia difesa” e anche a tutti i numerosi sostenitori “A Voi tutti, amici di sempre, che mi siete stati vicini in tutti questi anni, vorrei semplicemente dirvi: grazie di cuore”

Pili, davanti al giudice della quarta penale nell'udienza del 16 marzo, rispondendo alle domande del pm su quanto da lui pubblicato sul web tra il 2018 e il 2019 aveva dichiarato: "Onorato, per fermarmi in tutti i modi, mi ha anche denunciato per stalking, dicendo che i miei post gli creavano ansia. Io non l'ho mai insultato, ma ho solamente fatto una critica severa", aveva spiegato.

Ora Pili è appagato dal fatto che “A seguito della mia durissima battaglia è stata posta fine a quella regalia di Stato a favore della Tirrenia visto che da tre anni non prende più un euro pubblico! – e in conclusione scrive - Sempre schiena dritta, testa alta”