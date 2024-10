"Degrado, abbandono, poca sicurezza in una delle aree più belle della città, ormai dimenticata da tutti".

La denuncia arriva da Corrado Maxia, esponente di Fratelli d'Italia a Cagliari, secondo il quale la situazione dell'ex cava è preoccupante: "Purtroppo l'area è incustodita e poco sicura. I residenti della zona più volte hanno segnalato i problemi, eppure nessuno si è degnato di occuparsene".

Secondo Maxia bisogna prendere in mano la situazione con un piano ad ampio respiro: "La mia idea è trasformare quell'area in una cittadella del verde, con una sala convegni, punti ristoro, passeggiate all'aperto".

E conclude: "La prossima amministrazione dovrà occuparsi di trasformarla in un valore aggiunto per la città. Le potenzialità sono enormi, per quanto inespresse. Questi anni è mancata la visione di un progetto ambizioso, è ora di regalare questo sogno ai cittadini".