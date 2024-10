Arrivano le fasce di progressione economica orizzontali per dipendenti Aou transitati in azienda con l'incorporazione del Santissima Annunziata. A darne notizia è stato il direttore generale dell'Aou di Sassari Antonio D'Urso durante l’incontro di mercoledì sera con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e Rsu aziendale, nella sala riunioni della direzione generale.

Al tavolo hanno partecipato anche il direttore amministrativo Lorenzo Pescini, il direttore sanitario Nicolò Orrù e il direttore della struttura Risorse umane Chiara Seazzu.

Il manager ha fatto anche sapere che il collegio dei revisori, proprio nel pomeriggio di mercoledì, ha dato parere favorevole all'accordo tra le parti per la corresponsione delle fasce agli ex dipendenti dell'Asl numero 1 transitati in Aou, in graduatoria e idonei per il riconoscimento delle fasce retributive.

Certificata la disponibilità sui fondi residui e che l'impegno finanziario per le progressioni economiche 2016 è di 158mila 734 euro.

Le parti i hanno concordato di far confluire nel fondo produttività 2016 i residui del fondo fasce 2016 non utilizzati quindi anche del fondo disagio 2016. Inoltre, la direzione, le organizzazioni sindacali e la Rsu hanno concordato di liquidare la produttività 2016 nella mensilità di marzo 2019 e di utilizzare, per l'anno 2016, gli stessi criteri già utilizzati per la liquidazione della premialità relativa al 2015, fatte salve eventuali eccezioni dell'organismo indipendente di valutazione e del collegio sindacale.

La direzione generale, infine, ha annunciato di aver approvata anche il piano triennale del fabbisogno del personale (2019-2021), oltre al bilancio preventivo 2019. «Le stabilizzazioni che saranno firmate domani (oggi 21 dicembre Nda) – ha sottolineato il direttore generale – trovano copertura proprio nel bilancio 2019».