Nei giorni scorsi il presidente della Regione, Christian Solinas ha ricevuto la rappresentanza delle organizzazioni sindacali del Sulcis Iglesiente per affrontare il tema della vertenza Sider Alloys (ex Alcoa).

Della delegazione facevano parte Rinaldo Barca e Elvio Muscas (FSM-CISL), Roberto Forresu e Bruno Usai (FIOM-CGIL), Renato Tocco (UILM-UIL), Angelo Diciotti (FLM-Uniti CUB) e dal consigliere regionale del territorio, Fabio Usai.

Le organizzazioni sindacali hanno esposto al presidente le criticità legate all’erogazione della mobilità in deroga per le aree di crisi complessa e i problemi relativi alla ricerca di una soluzione per la fornitura energetica per lo stabilimento e alla conoscenza del piano industriale dell’azienda finalizzato al riavvio dello stabilimento.

Da parte sua, Solinas ha preso atto delle richieste e ha dato ampia disponibilità perché sia velocizzato l’iter burocratico per l’erogazione della mobilità. Il capo della Giunta ha manifestato la ferma volontà di essere accanto ai lavoratori e alla loro rappresentanza all’incontro che si terrà al MISE il prossimo 9 maggio.

Inoltre ha assunto l’impegno di seguire costantemente la vertenza sino alla sua conclusione, “In quanto la Regione è parte attiva dell’investimento”.