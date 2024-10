Dopo gli oltre 50mila streaming della prima stagione, il primo Late Night Show di Cagliari vola a teatro.

Giovedì 20 dicembre, alle ore 20, presso l'Auditorium Comunale in piazza Dettori 8, Mauri Pilloni e il fortunato show di YouTube va On Stage con tutti i suoi personaggi e tantissimi ospiti.

Lo spettacolo

L'Ex Acciaieria Live è uno show sul web cagliaritano a cadenza settimanale lanciato a settembre 2018 da un collettivo di ragazzi appassionati di cinema. Il programma, condotto da Mauri Pilloni, ha visto sfilare tra le sue poltrone alcuni dei personaggi più interessanti e controversi di Cagliari, tra cui Le Lucide, Fisso Ridendo, Antonello Lai, i Fratelli Lorrai, Mycras, Joe Perrino, gli AlterEgo, Debbyarts, Vanessa Barrui, Vito Biolchini, Cristiana Cocco e Andrea Ferrero.



I biglietti

I biglietti sono venduti solo ed esclusivamente in prevendita online al prezzo unico di 7 euro, fino ad esaurimento scorte. Non sarà possibile acquistare il titolo d'ingresso sul posto.

A disposizione due opzioni per prenotare e acquistare i biglietti:

- Invio di denaro semplice al conto Paypal info@twoworlds.it , indicando nella causale i tuoi dati.

- Ricarica postepay sulla carta 4023600960098319 intestata a Francesco Pupillo. Dopo aver effettuato la ricarica inviaci un messaggio su Facebook con la tua email.

- Pagamento diretto a uno degli organizzatori.

In entrambi i casi, prima dell'evento vi arriverà via email il biglietto. Non puoi stamparlo? Non ti preoccupare, i nostri ragazzi saranno alla cassa per aiutarti, direttamente il 20 dicembre a teatro.

VIDEO