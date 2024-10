Intervento dei Vigili del Fuoco alle ore 16.30 in via Fumendosa a Sinnai dove un'auto per evitare un scontro con un altra veicolo che arrivava nel senso opposto, sterzava perdendo il controllo e andava a urtare un muro incendiandosi.Sul posto la polizia locale di Sinnai e due ambulanze del 118 che si prendevano cura degli automobilisti coinvolti.