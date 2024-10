Brutto epilogo per la vacanza “on the road” in Sardegna per un 50enne, motociclista tedesco.

I militari del pronto Intervento 112 Carabinieri di Tonara sono intervenuti per un incidente stradale lungo la Strada Statale 128, al chilometro 126.

Nello specifico, il 50enne, al fine di evitare un ciclista presente sulla propria corsia, è andato a impattare contro un’auto che proveniva dal senso di marcia opposto.

Il centauro è stato soccorso dal personale sanitario del 118 di Meana Sardo e trasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro per tutti gli accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita.