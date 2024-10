Continua la programmazione del "Cap d’Any a l’Alguer", Capodanno ad Alghero, con nuovi appuntamenti culturali e di spettacolo che fanno da apripista al clou delle manifestazioni programmazione dalla Fondazione Meta e dagli assessorati alla Cultura, Turismo e Attività Produttive.

Una serie di interessanti eventi caratterizzano l’inizio settimana che avvicina le festività natalizie. Tra questi il concerto dei Tenores di Bitti in programma domani, martedì 16 Dicembre alle ore 19,00 al Teatro Civico, ad inaugurare l’evento Noi che…abbiamo studiato al Manno, a cura dell'Istituto superiore E.Fermi - Liceo Classico G.Manno. L’evento prevede alle 17,00 la conferenza di inaugurazione della mostra fotografica che riscostruire il percorso culturale del più antico Istituto Superiore cittadino per valorizzare la sua identità e la sua storia. La mostra fotografica aprirà i battenti nella Sala Sari di via Carlo Alberto e resterà aperta fino al 6 Gennaio.

Da ieri, intanto, è aperta la mostra Mirabilia. In via Mazzini n. 27 Daniela Usai apre le porte della sua casa-studio-atelier per ospitare fino al 6 Gennaio visitatori curiosi e appassionati di manufatti singolari, mutevoli, reversibili e adattabili a più e inaspettate situazioni. Dalla giornata di oggi, inoltre, è visitabile tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 21.30, il Presepe allestito nella Chiesa di San Marco, a Fertilia a cura del Centro Commerciale Naturale Fertilia Città di Fondazione. L'allestimento di circa 100 mq prevede la valorizzazione delle specificità culturali e ambientali della Sardegna.

Domani, martedì 16 Dicembre, negli atelier di Piazza Pino Piras con inizio alle 10,30 inizia Artigiani in Festa - Regala locale, regala artigianale, regala solidale. Il mercato artigianale proposto dal Circolo Culturale Artico per il periodo natalizio punta ad offrire ai cittadini una modalità di acquisto consapevole, non massificata e di qualità.