Quattro milioni di euro non dichiarati al Fisco. Nei guai due responsabili di una società del Sulcis, denunciati dalle Fiamme Gialle per dichiarazione infedele, utilizzo di fatture false, autoriciclaggio e falso in bilancio.

I finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Cagliari hanno provveduto al monitoraggio di carte, documentazione di fornitori dell’azienda e scoperto il redditizio sistema di frode. Cosi sono saltati fuori i movimenti illegali con fatture per atti inesistenti e altri espedienti risultati irregolari.