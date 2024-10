Evasione fiscale per oltre 430mila euro. È quanto contestato dalla Guardia di finanza di Cagliari a un commerciante del capoluogo. L'evasione è stata scoperta dagli uomini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari, dopo una serie di accertamenti sui libri contabili dell'uomo.

Nel corso dei controlli sarebbero state riscontrate irregolarità in materia di imposte dirette ed Iva per quasi 200.000 euro. La verifica ha permesso di ricostruire i rapporti dell'attività con un'altra società, amministrata dalla stessa famiglia, anch'essa con bilanci sospetti, specie per quanto riguarda le voci riguardanti i passaggi "interni" di merce, spesso e volentieri non fatturati.

L'indagine, relativa all'anno 2015, ha permesso ai finanzieri di scoprire dichiarazioni dei redditi infedeli con ricavi nascosti all'Erario pari a quasi mezzo milione di euro. I responsabili sono stati dunque segnalati alle autorità competenti.