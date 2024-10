Nei giorni scorsi, i finanzieri della Tenenza di Siniscola hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una ditta operante nel settore dell’edilizia che ha omesso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva dal 2015.

Nei confronti dell’impresa di costruzioni sono state avviate approfondite attività ispettive rese ancor più articolate dall’assenza di un’attendibile documentazione contabile.Le operazioni di verifica ha portato al recupero a tassazione di ricavi non dichiarati per oltre 400.000 euro e violazioni all’Iva per circa 25.000 euro.