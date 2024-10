Un'evasione fiscale di circa 3,2 milioni di euro è stata contestata dalla Guardia di finanza di Olbia a tre società della Gallura, che negli ultimi anni non avevano presentato dichiarazioni dei redditi.

Sono risultati evasori totali i responsabili di una nota struttura ricettiva, quelli di una ditta di trasporti di sughero per società del settore e un'impresa di pulizie impegnata in resort e hotel della Costa Smeralda e della penisola. Il titolare della ditta di pulizie è stato anche denunciato per omessa dichiarazione fiscale, sia ai fini delle imposte dirette sia dell'Iva.

I finanzieri gli hanno contestato anche il fatto di non aver versato le ritenute a beneficio dei dipendenti, per un ammontare di circa 50mila euro. Le tre società erano riuscite a nascondere all'erario operazioni per circa 3,2 milioni di euro, di cui oltre 250mila euro di Iva.