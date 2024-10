Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle del gruppo di Cagliari e della tenenza di Muravera hanno concluso due distinte verifiche fiscali nei confronti, rispettivamente, di una società operante a Decimomannu e di un professionista di Muravera.

L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette, dell’Iva e dell’Irap nonché al controllo del corretto assolvimento degli obblighi dei sostituti d’imposta in qualità di datore di lavoro.

All’esito delle attività di verifica, è stato constatato che l’azienda ha omesso di dichiarare al fisco ricavi per 62.295 euro con una conseguente evasione Iva per oltre 13.000 euro, mentre il professionista non ha indicato nella dichiarazione dei redditi 16.528 € con relativa evasione Iva per 6.657 euro.